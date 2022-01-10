林子博英國確診 發冷發燒周身骨痛 需自我隔離 (13:25)

林子博去年8月底帶同一對仔女移居英國後，開設YouTube頻道分享生活點滴。身在英國的林子博自爆確診新冠病毒，他戴住口罩拍片談及確診經過：「1月7號夜晚，發覺自己有啲唔舒服，沾寒沾凍、發燒，周身唔聚財，feel到自己作感冒。當晚已經入房瞓，但半夜起身好辛苦，就食咗啲All In One感冒藥同埋探熱，當時體溫係38度幾，咁就做（病毒）快速檢測，當時未有嘢，就冇再理，覺得係普通傷風感冒。」

不過去到英國時間1月9日，子博跟他朋友說起自己病况，朋友認為他持續幾天發燒，應該是確診：「原因係我第一日做嘅檢測，身體含菌量唔係好高，出嚟結果唔係好準確，就叫我再做多次。當我再做一次，出嚟嘅結果就係...中咗﹗呢度有兩條線，『T字線』仲係好深色，我朋友話係我身體最多菌嘅時候，有中咗嘅朋友話我聽，過多10日8日，會睇到T字線逐漸淺色。當然唔開心啦，我中咗，第一時間叫仔女戴口罩，自己亦戴口罩。」

子博表示過去3日持續發燒，最高去到39度，他說：「今日就37度幾，算叫做好啲，暫時病徵冇喉嚨痛，有少少咳同鼻水，味覺係正常，希望係普遍嘅Omicron，依家冇辦法，惟有自我隔離，呢度唔同香港，呢度係要喺屋企自我隔離，咁我就可以睇住仔女，但我都擔心佢哋中招，唔知嚟緊佢哋會唔會發病，冇人知，希望唔會啦﹗」

子博表示原本他和囝囝一間房，女兒睡套房，現在他要自我隔離：「我自己一間房，阿仔阿女一間房，咁樣先真正隔離，如果惹埋畀阿仔就麻煩。」

子博就憶起中招前曾到過的地方：「我諗番起過去10日8日去過邊、做過乜、見過乜嘢人，第一時間打番畀佢哋，問佢哋有無中？除咗大除夕晚去咗伯明翰之外，我真係無周圍走，伯明翰嘅兩個朋友冇事，所以刪除咗係嗰度惹番嚟，咁究竟係邊度惹番嚟？應該係之後嘅事，但我冇乜點出去，冇同朋友開Party，一個聚會都冇，只係接送仔女返學，去超市買嘢﹑去油站入油﹑全程戴口罩，除咗揸車時冇戴，真係唔知邊度惹番嚟，最有可能係超市，有時啲包裝唔知有冇菌，一係就仔女喺學校惹返嚟，群體聚集只係學校，佢哋（仔女）一上車而我喺車內冇戴口罩，係咪因為咁而中呢？我真係唔知，我覺得好大機會。」

（即時娛樂）