鐵拳英雄｜展鵬操弗身形吃盡苦頭 山聰危險場面親上陣 伍允龍轉走「可愛」路線 (14:33)

陳展鵬﹑陳山聰和伍允龍在《鐵拳英雄》打餐飽。（大會提供）

由陳展鵬﹑陳山聰﹑唐詩詠﹑伍允龍﹑王君馨和姚子羚等合演的無綫劇《鐵拳英雄》今晚（10日）首播。

有拍打戲經驗的展鵬和山聰，早前接受無綫娛樂新聞台訪問時表示，今次無論準備或拍攝過程均很辛苦，展鵬說：「有一場打戲要戴晒手鐐同腳鐐咁打，好有難度，要諗點設計啲動作，同埋點樣做出最好嘅效果，嗰組戲歷時4個月分咗7日嚟拍。」

展鵬表示為了保持弗爆身形，更是吃盡苦頭：「佢哋教我『甩水』，即係頭3、4日每日飲7L水，一日去20次廁所左右，去到正式拍嗰時，一啲水都唔可以飲。」

山聰坦言今次是他入行以來，最辛苦一次，他說：「今次我個角色集合咗好多門功夫。最緊要係冇用替身，好似啲穿門、爆窗戲，都係親身上陣。」

山聰與展鵬一樣，透露今次為劇集喼弗是很大考驗：「雖然平時有操開，但今次更加努力，我用4個月時間去操，真係瘦咗同乾咗好多，又要操又要打係好辛苦嘅。」

伍允龍對劇中角色「夜來吉」有新鮮感：「以前演嘅都係比較嚴肅、火爆角色，今次個角色就可愛啲。」伍允龍感謝監製讓他選擇自己喜歡的功夫「上陣」：「我選擇咗打洪拳，我對南方嘅功夫比較熟悉，可以容易啲去演，因為唔使花太多時間諗招式，可以着重點樣去演好個角色。」

同樣功夫了得的元秋，表示今次會轉戰「喊戲」，並大讚囝囝展鵬劇內劇外一樣乖仔：「佢好惜我，大家有問題會互相提問，溝通好好。（佢身手點？）比《城寨英雄》時進步咗好多。」

（即時娛樂）