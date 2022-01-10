靠食甜品釋放負面情緒 陳曉華鍾情搞笑男 拒戀圈中人 (23:55)

現年27歲的陳曉華，2018年參加港姐摘下后冠，翌年代表香港出戰國際中華小姐競選，同樣坐上冠軍寶座。加入無綫後，她獲得不少演出機會，在播映中的《異搜店》更首嘗女主角滋味；不過，她坦言心情又驚又喜，「感覺像我以前讀書考試，由起初考很低分，到今次我給自己合格，很有滿足感。拍攝初期我很緊張、很大壓力和很繃緊，完全放鬆不到，有時做得不好，監製會指導我，何廣沛他們覺得我EQ很高，好像打不冧。其實我有被打冧過，聽完一些說話後會不斷質疑自己，問自己是否適合演戲？會否演來演去都好像《迷網》那個樣子，不懂進步等」。為不想影響拍攝狀態，陳曉華一直強忍眼淚，直至有一場戲，她對自己表現很失望，在放飯時終忍不住淚水，衝去廁所喊，所有負能量隨着眼淚釋放出來，她亦為自己打氣說不可再不行；這次的情緒抒發，讓她在之後的拍攝中輕鬆很多，學懂享受。

陳曉華回想在處女劇《迷網》演出被網民狠批演技生硬兼有黐脷筋情况，她承認也受到打擊，當時感到害怕，害怕是不知怎改善，「但很幸運《迷》劇推出時，我正拍攝《異搜店》，同劇拍檔及前輩都很照顧我，他們看完《迷》劇會指出我的問題，再教我去改，我覺得自己是一個很幸運的BB」。陳曉華自己也努力改善問題，除了多留意別人是如何拍戲或準備一場戲，從中偷師找出適合自己的方法；為改善咬字問題，她也用了很多方法，如咬木塞練習、找唱歌老師及言語治療師改善發音，但最有效方法是在講對白時，提醒自己要慢慢講。

面對負評，陳曉華希望自己可以快些做好一點，得到大家讚賞，因每個讚賞都是強心針。「我覺得對自己最大的影響，一定是對自己的質疑，並非別人的評論。別人的評論，無論好與壞，我會視為動力。以前我是一個喊包，遇到什麼問題都喊了先，但喊完問題依然存在；現在我已很少喊，因我想盡快把問題解決，再去處理自己的情緒」。她笑指其抒發情緒最有效的方法就是吃雪糕、薯條和甜品，可將自己的負面情緒瞬間撲熄。

感情方面，單身的陳曉華相信一見鍾情，但目前以事業為先。談到擇偶條件，她坦言下個對象希望以結婚為大前提，要專一、搞笑、成熟可靠，比她年長15歲也可接受，「千萬不要太靚仔和有桃花眼，最好願意陪我一起看我做的劇，能給我意見。（豈非要圈中人？）不行！我想另一半是圈外人，因為我想知道圈外的事」。

欲知專訪詳情，請留意明日（1月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）