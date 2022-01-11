Nowhere Boys隊長Van孖老婆下廚放閃 AK「葡萄」扁嘴 (14:11)

樂隊Nowhere Boys隊長陳維諾（Van）在YouTube開頻道「陳氏Yum」，與老婆Wendy教煮美食，最近邀請同樣喜愛下廚的MIRROR副隊長江𤒹生（AK）炮製多款菜式，期間Van餵老婆飲湯放閃，在旁的AK一臉「葡萄」扁嘴，十分搞笑，Wendy即安慰他說：「你第時大個仔都得㗎！」

Van和AK各自在YouTube開設頻道分享烹飪心得，更經常邀請對方到自己的頻道搞搞新「煮」意，最近他們炮製3款美食，並選用多款貴價靚食材，笑言要落重本「自肥」。他們分別擔任各自團隊的正副隊長，一邊煮一邊分享帶領成班兄弟的心得，Van坦言：「我啲隊友都係藝術家、音樂人，甚至未出去打過其他工，對於管理自己能力麻麻，所以我會管好多嘢，仲做埋經理人，最初覺得乜都我做好辛苦，但學識唔計較之後，反而輕鬆咗。」

Van問AK：「想像唔到你哋12個人點樣管理？」AK說：「其實我哋唔係用『管理』嚟形容，12個人各有性格，盡力希望大家工作時開心啲、專注啲。Lokman（隊長楊樂文）引領大家提升效率。我著重心靈，例如覺得邊個好似有啲心事就約出嚟食吓飯，做聆聽者分擔吓！」

拍攝後，問他們何時開始成為好朋友？Van說：「第一次見面係一個音樂會，佢哋剛成團，好多Fans，好勁！」AK說：「第二次係動漫節，Nowhere Boys喺我哋之前表演，我有睇呀！」後來因為共同朋友填詞人兼DJ Oscar而常見面，Van笑說：「Oscar好鍾意叫埋成班朋友一齊食飯傾偈，最巧合係Oscar好多朋友，都來自唔同組合，除咗我哋，仲有C AllStar、HotCha、Super Girls等。認識咗AK之後，覺得呢個後生仔好勤力好乖，雖然我唔係好老，但年紀大過佢，我同Wendy當佢係細佬，大時大節會叫埋佢一齊食飯同煮嘢食，好開心！」

（即時娛樂）