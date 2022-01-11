42歲張繼聰重返樂壇 當自己係新人：中年人都應該要有火 (14:26)

張繼聰（Louis）繼前年7月發布單曲《David Harleyson》後，今天42歲生日的他，推出新歌《末日先鋒》。Louis計劃於今年發布一系列新歌，更會於4月舉行演唱會，《末》作為頭炮，是一首Upbeat又帶Punk味道的作品，以電影《Mad Max》系列的狂野精神為背景，由Louis唱出在人生的中場，仍保持瘋狂的心，將「瘋狂」化為力量，繼續「有火」地面對人生路上的各種事情。

為該歌填詞的小克，更以本曲寄語新一代的音樂人，不妨瘋癲一點、放肆一點，燃燒內心的創作火焰。

Louis笑言今次是抱著輕鬆又享受的心態再次加入樂壇，將自己當成新人。他曾經想過專心一意當演員，但近年的心態轉變，找到題材適合現在這個年紀的心態去寫，於是又有了「復出樂壇」想法，而今次《末》同樣是一首充滿活力歌曲，他希望樂迷能在這3分幾鐘內得到娛樂，畢竟大家面對疫情日子已久，盼以音樂為大家打氣，帶來能量。

他說：「這首歌有『復古』風格，與我們這些『Vintage』歌手的年紀較為配合，我認為中年人不一定要有中年危機，或是感到疑惑、乏力，中年人都應該要有火。」

（即時娛樂）