《異搜店》結局篇｜何廣沛感激「媽咪」林漪娸幫忙入戲 (14:40)

由何廣沛﹑陳曉華和吳業坤主演的《異搜店》踏入結局篇，單元故事重點亦落回主角阿信（何廣沛飾）身上，故事複雜程度亦比對上3個單元為高。對舊物有異常感應的阿信，這次感應到的是一條會在街上游水的錦鯉，相關幻象更與一幅名為「春江錦鯉圖」的畫作有關。

昨晚重點場口是阿信在Joey（陳曉華飾）幫忙下，得悉母親阿嫦（林漪娸飾）多年來一直瞞著自己拜祭亡父阿仁（鄭啟泰飾），阿嫦拜阿仁期間更自責害死亡夫。氣極的阿信先是一臉木訥兼質問母親，阿嫦與舅父仔阿勝（曹永廉飾）表現心虛又驚青；之後阿信愈講愈激動，在劇中一直呆鈍的他，突然口若懸河兼眼泛淚光對母親表達失望。之後阿信見到阿嫦痛苦自責和盤托出往事後，即回復溫柔兼與母親和解，場面感人。

何廣沛受訪時：「呢部劇正如觀眾所見，有好多好好戲嘅綠葉，喺呢個陣容下，我同陳曉華相對地可以放鬆啲，因為只要跟住前輩個flow，佢哋就會帶到我哋有進步。噚晚場戲，漪娸姐好好戲，所以帶動咗我好多。」

與漪娸姐有大量對手戲的廣沛，坦言劇外都覺得對方很有「媽咪感」：「漪娸姐劇內劇外對我都好似媽咪咁，佢好有耐性，鏡頭以外亦都好投入媽咪嘅角色，佢會同我分享佢帶嚟嘅生果，喺休息時間一齊食，我覺得休息時間培養關係真係好重要，因為咁樣會令我冇咁緊張，更易代入到母子嘅關係。」

（即時娛樂）