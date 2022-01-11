孖男友陳安立情侶檔拍廣告 林希靈鏡頭前親暱感尷尬 (15:51)

林希靈笑言和男友平日見慣見熟，但到真正工作時，她卻感到有點尷尬。（大會提供）

《東張西望》前主持林希靈跟男友陳安立（Brian）情侶檔姿態拍法國服裝品牌宣傳廣告，臨近農曆新年拍到大富大貴、意頭十足廣告，他們非常開心，並期望新一年繼續旺財，帶來好運。

短片中2人情侶裝上場，交戲十足，表現甜蜜，戲裏戲外不時耍花槍。希靈說：「今次是我們第一次正式合作，這麼快有客戶找我們，很開心，平日見慣見熟，原來一起工作，沒想過會尷尬，尤其拖手、表現親暱的時候。」

她笑說：「好像重拾青葱心跳感覺，回到剛剛一起拍拖時，是不是太浪漫了？這種怕醜的感覺確實不錯，好sweet!」

Brian也笑說：「之前大家不同電視台，一直沒太機會在工作上合作，朋友經常笑我們『羅密歐與茱麗葉』，今次算是第一次情侶檔拍廣告，好興奮和驚喜，大家做主持，要一齊介紹的部分完全沒難度，反而要表現平時情侶般的親暱行為，起初有少少尷尬，熱身後就沒問題。」

講到兩口子相處，希靈說：「我和Brian平日在生活上，有很多搞笑無聊對白，加上我們做慣主持節目，習慣一唱一和、自圓其說，希望有導演會找我們拍綜藝節目，相信對白也不用多寫，最好是一些內容創新、具挑戰性、奇奇怪怪的，相信一定會好好玩。」

（即時娛樂）