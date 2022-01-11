識貨2｜邵初犯規自責爆喊 一蚊Joe贏變輸 劉頌鵬包尾要擺地攤 (16:32)

無綫節目《識貨2》昨晚（10日）第7集在錄影廠拍攝，並憑之前贏得的「識貨幣」揀選直播間。直播間分為豪華、高級、開篷、車仔檔、劏房及地攤6個等級，最豪華的直播間裝備齊全，有電視機、手提電話、相機、電腦、美顏燈、錄音咪及貨架；最簡陋的地攤直播間，則只有手提電話及幾張櫈仔。

最終擁有最少「識貨幣」的劉頌鵬，要進駐地攤直播間，不過他仍阿Q精神地說：「空間感完全perfect，又冇牆框住，有無盡空間！」

主播揀完直播間後，便進入第2個遊戲。第2個遊戲要求他們揀選3樣貨品作新年大禮包，並在一班助播協助下直播，3樣貨品總價值最接近預算的，便可擁有最多時間準備直播帶貨，反之便要即時直播。主播們揀選貨品時出現小插曲，邵初因對遊戲規則有誤解意外犯規，當她得悉真相後即自責兼爆喊：「好唔開心！可能我自己太認真，有啲失望，又驚麻煩到製作組，覺得自己做得唔夠好，如果因為我令到件事做得唔好，我會好擔心！」

最終「一蚊Joe」（游莨維）嚴重超支，需立即直播，自然勁多甩漏，令本身坐擁最豪華直播間的他「得物無所用」兼零優勢，最終更因掛住吃東西忘記推介產品，遭Do姐（鄭裕玲）連環狠批：「你應該講多啲嘢，又冇講點解要揀呢3樣產品，又冇講過價錢！」

（即時娛樂）