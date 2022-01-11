姜濤自爆鍾意睇街坊鬧交片段：我覺得好熱鬧 (17:01)

姜濤今早到商台接受森美、小儀和Marco主持的《早霸王》訪問。（Ig圖片）

MIRROR人氣王姜濤近日宣傳新歌《鏡中鏡》，今早他到商台接受由森美、阮小儀和Marco主持的《早霸王》訪問。

事後森美在Instagram貼了他們和姜濤的合照，小儀身高只去到姜濤膊頭，森美搞笑寫道：「同姜濤合照嘅分割，真係好考功夫，頭先我都考量咗好耐，應該點樣cut，不過今日佢真係好搞笑好可愛，鍾意睇人鬧交笑死人。」

在節目內，姜濤被問到早期影響到他的音樂人，他說：「細個少聽歌，睇偶像較多，我諗主要影響我嘅，係我自己，因為嗰個時候冇乜朋友，上網亦唔係好識，我成日話自己同自己做朋友，永遠鼓勵同啟發都係我自己。」森美笑說：「真係似我，我好少朋友㗎！我細個都係自己一個人。」姜濤又指現時聽歌，好聽的便會聽：「MC（張天賦）嘅歌我都會聽。」

節目中有個環節要受訪者爆秘密，姜濤說：「我其中一個秘密，係我好得閒時，鍾意播一啲人哋嗌交嘅片。」在場3位主持笑到拍掌。

姜濤續說：「我覺得好熱鬧，我好鍾意喺屋企播，好似街坊同街坊嗌交嘅片，佢哋為個橙嘈嚟嘈去，播住呢啲（片），屋企會好熱鬧。（你不喜歡跟人吵架？）以前遇過嘅事唔夠膽嗌交，會喺屋企播人哋嗌交片當發泄。（會否求對白？）我鍾意由零開始睇。」

（即時娛樂）