吳若希公開閨房秘密 選擇以「白色噪音」讓仔女睡眠 (18:15)

吳若希的愛犬在訪問期間突然入鏡，十分可愛。（大會提供）

吳若希表示在房內打開窗，讓仔女聽到人聲、風聲及車聲，令他們在「白色噪音」下睡眠。（大會提供/Ig圖片）

吳若希（Jinny）近日獲邀為港台31節目《睡眠BB瞓冧D》擔任首集嘉賓，公開她跟老公Alex的睡房並大談「房事」。Jinny跟主持人阿O及林燕玲傾偈，期間愛犬Honey入鏡，將頭枕在林燕玲大腿上，非常可愛。

主持人笑言Jinny睡房大部分是她的物品，老公的東西只佔少數，Jinny說：「佢少嘢吖嘛！衫都放入櫃桶。（你呢？）我有衣帽間。」

提到睡眠質素，Jinny透露自己對牀褥和枕頭會有執著，才能夠放鬆入睡，所以枕頭特別訂製，在她打側睡時，能夠維持一定高度。她說：「平日大約朝早8點幾起身，唔使開工的話，有時會午睡，開工時可能連續幾日都係瞓得1、2個鐘，我就好希望放假時，可以瞓到11點先起身，但發現起身之後會仲攰。」

Jinny透露細仔跟姐姐在另一間房睡，所以不容易被吵醒，而她選擇讓孩子在「白色噪音」下睡眠，她說：「希望佢哋習慣一下，如果唔係少少聲就容易醒。（播音樂？）我打開隻窗就可以，畀佢哋聽到人聲、風聲、車聲咁！」

作為媽媽難免被小朋友影響睡眠質素，她說：「我醒咗就瞓唔番，如果有時知道小朋友有工人姐姐湊住，老公起咗身的話，我就盡量瞓多少少。（大叫老公Alex搞掂？）唔叫嘅，直接用腳踢佢！」

（即時娛樂）