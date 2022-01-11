煲劇抗疫｜韓星李瑞鎮入行23年首拍喜劇 「犧牲色相」禿頭演出 (18:49)

疫情嚴峻，晚市禁堂食﹑健身中心﹑美容院及戲院暫時全關，市民選擇留家煲劇過日辰，而「黃Viu煲劇平台」精選「一月宅家煲劇大全」。

由Rain﹑金汎﹑Uie及孫娜恩合演的《Ghost Doctor》，上周首播後反應不錯，Rain相隔3年回歸電視，備受劇迷和影評人關注，而Rain的喜劇演技為他贏得掌聲。

另外，改編自張奉洙同名網漫，醫療喜劇《內科朴院長》講述夢想成為有錢名醫的新手院長朴院長（李瑞鎮飾），雖然想盡辦法讓門庭冷落的診所轉虧為盈，卻再次經歷殘酷現實的搞笑故事。

出道23年、人稱「美大哥」的李瑞鎮多數飾演專業人士，如他近年先後在《圈套》和《Times》中扮演主播和總統候選人等，自劇組宣布他將演出「禿頭朴院長」一角，惹網民熱議。

談到劇中破格造型，李瑞鎮透露這是他入行以來，首度挑戰喜劇，笑言不介意「犧牲色相」：「我是一個演員，這種妝容和變身，對我來說並不是有難度事情。記得第一次以這個地中海造型出現時，現場工作人員都笑了；拍禿頭戲時，大家還在現場歡呼，我覺得很滿足！」《內》將在1月14日在「黃Viu」上架。

此外，由21歲的濱邊美波主演的全新懸疑醫療日劇《Doctor White》，講述雪村白夜（濱邊美波飾）一天突然在公園暈倒後失憶，身分成疑的她擁有豐富醫療知識，堪稱謎樣天才醫者，該劇將圍繞白夜糾正誤診、救助病人的故事。

21歲的濱邊美波人氣急升，去年連續主演夏季及秋季日劇，近日不少日本網民指她接新垣結衣棒，可見濱邊美波號召力和受寵程度。《Doctor White》是她首度獨挑大樑主演劇集，1月17日「黃Viu」播出。

（即時娛樂）