IT狗｜網民嫌首集節奏稍慢 凌文龍演技獲讚 Lokman喜感十足 (20:28)

楊樂文（左圖）和凌文龍在首集的《IT狗》演出獲讚。（fb截圖/明報製圖）

ViuTV原創劇《IT狗》昨晚（10日）首播，對撼無綫同時段的《鐵拳英雄》。《IT狗》由凌文龍、陳漢娜、岑珈其、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）及成員陳瑞輝（Frankie）與邱士縉（Stanley）等合演。

不少網民嫌前半部節奏稍慢，但演員表現不俗，曾奪金像獎最佳新演員的凌文龍獲讚：「好睇，文龍做得好好！」、「凌文龍做得好自然~好到位~正！」、「睇頭10分鐘已經覺得好貼近現實，有共鳴。去到BornHub開始覺好笑。睇完頭一集很有好感，值得睇。」

另一亮點則是Lokman的演出，雖然昨晚他的戲分不算多，但惹網民熱話。Lokman演「星之子」Tony，劇中提及「智能發聲水杯」，該場口是Lokman向凌文龍硬銷該發聲水杯，網民讚Lokman出場後令劇集節奏變得明快：「Lokman同凌文龍表現好好，講對白好清楚，好自然！」亦有人讚Lokman原來幾有喜感，演出有驚喜。

今晚（11日）播出第2集，預告片見到輪到另一位MIRROR成員Frankie（皮皮）出場，不少網民嗌期待：「皮皮聽（今）日出場，佢預告嘅表現似係頹男，好有期待呀！」

（即時娛樂）