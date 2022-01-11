「前夫」熱捧ViuTV女團 反擊戰展開 成立9小時吸納1.8萬成員 (22:50)

ViuTV《全民造星IV》參賽者組成的女團明天（12日）誕生，「耀眼新星即將劃破星空 邀請您一同迎接這一道亮麗光芒」宣傳展開成熱話，團員名單待記者會上正式公布，冠軍邱彥筒（Marf）、亞軍沈貞巧（Gao）及季軍許軼（Day）穩佔3席位。昨日開始，ViuTV在Ig陸續上載有關女團成員的短片，共9條片，其中8條是局部特寫女團成員的身體部位，頸、耳、肩、腿、腰與手臂等，引來網民猜短片主角是誰而熱烈討論。有網民憑短片見頸紋，認定35歲的李芯駖是8名成員之一。

女團成員全城矚目，特別是於去年7月在facebook成立專頁至今有逾35萬成員的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，一班「前夫」今日作出相應行動，宣布分支「前夫反擊戰」專頁成立，9小時（截至晚上9時半）成員已達1.8萬。「前夫反擊戰」的介紹「3年啦，3年啦，家都忍辱負重咗3年啦！係時候啦！前夫們出擊啦！」

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」創立人RC接受《明報》電話訪問，他稱這個月以來很多人出post討論出世的女團，似跟這個group有關但又似無關，為此他跟其他管理人商量成立新群組。由於他管理現時的關注組已很忙，自己似老了10歲，故新群組由另一位管理員Kent負責。

他說「前夫反擊戰」管理員Kent由《造星IV》開始已每集緊貼，論熟悉程度他最適合。今日他們討論時提過用「關注組」系列，但覺得太多不同的關注組，就用了「前夫反擊戰」，至於群組名稱會否待團名公布後更改會由對方決定。問RC最喜歡邊個？他笑說：「我老婆！當然三甲也很好，但我跟同事對Candy（王家晴）最欣賞。」問他有否擔心追女團令老婆呷醋？他稱老婆已表態只有Candy可以跟她分享「前夫」，但家中牆壁仍全屬姜濤擁有，他個人最支持的是Dee哥（何啟華），Candy只會在心中。對於女團誕生，RC稱是好事，大家有靚女睇！

網上傳女團8名成員除三甲外，還有蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及Candy。至於女團名稱有傳是「Collar」，C字倒轉而成的領帶狀做標誌，明天（12日）揭盅！

（即時娛樂）