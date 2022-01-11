同日出新歌 肥仔想叨姜濤光 193搵林明禎拍MV未能自肥 (23:13)

肥仔（梁業）與193（郭嘉駿）這兩位ERROR成員，原來同年同月同日生，他們趁本周五（1月14日）32歲生日各自推出新歌慶祝。

肥仔的新歌《Dear MAMA》講述親情，他希望憑歌寄意答謝父母及經理人花姐（黃慧君）。肥仔笑指姜濤的《Dear My Friend,》奪得叱咤「我最喜愛的歌曲」，他希望能叨對方光，將來大家搜尋「Dear」會留意到他這首歌；至於「MAMA」希望可以學盧瀚霆（Anson Lo）登上韓國頒獎禮MAMA舞台。193的新歌《再次Puppy Love》以愛情為主題，亦是他第2次為自己的歌曲填詞，修改了很多次才有現在的最終版，又笑言打算衝擊成為唱作人。

他們又請來兩位重量級人馬做MV女主角，肥仔透過製片邀請影后鮑起靜（鮑姐）飾演母親一角，起初也擔心對方不認識他，沒想到見面時鮑姐竟說出他是肥仔，還識ERROR，而且非常友善。193則自己課金邀請「大馬女神」林明禎演出，但因為在母校拍攝，校長不鼓吹校園談戀愛，以及任何身體接觸，連頭貼頭也不可以，所以不能自肥，「我是有少少嬲的，但都要接受，現在最多都是碰碰手仔」。

（即時娛樂）