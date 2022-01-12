李靚蕾斥王力宏帶陌生男硬闖屋企 子女期待見爸爸變嚇到喊 (00:57)

王力宏與李靚蕾的離婚風波由去年12月17日糾纏至12月23日，李靚蕾公開指控王力宏召妓、出軌，到王力宏公開道歉並處理物業財產，李靚蕾於23日在社交平台發文並留言：「希望這封信，能夠真正為持續燃燒的紛紛擾擾劃下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活。」

兩人暫時休戰一段時間，直至王力宏完成隔離，於1月9日返李靚蕾與三子女的寓所「吾疆」探望。不過，昨晚（11日）李靚蕾再次在社交平台發放3000多字的長文，說：「沉默了三周，每天除了層出不窮，千奇百怪的消息，真正需要面對的是我和孩子的人身安全問題和精神虐待。原來台面上的道歉，不是真心的道歉，只是用來暫時平息輿論和讓我願意點到為止，既往不咎的手段。」李靚蕾指王力宏在隔離後帶著三個陌生男子回到家中，其中更是她透過監視器看到他是躲著的，令她感到毛骨悚然 ; 她亦公開了有關畫面。

李靚蕾提到孩子一直渴望父親回家，王力宏提出有兩工作人員同行，李靚蕾認為跟孩子相處應該有私隱，不需要任何人到家監看而且家中只有她跟三個孩子，她有安全疑慮而拒絕要求。結果王力宏未理會她的反對強勢帶著兩個男人按門鈴，並要求關掉監控才肯進門。她說：「你（王力宏）原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！」而三個孩子們目睹這一切被嚇哭，李靚蕾也是手抖到整晚停不下來，她斥王力宏：「你明明知道做這樣的事情會造成在孩子面前有正面衝突，為什麼還要這麼做？ 你到底想要做什麼？ 我不敢想像，太可怕了。」她稱發現一個身心不健全的爸爸比缺席的爸爸更可怕。

早前有王力宏的工作人員「爆料」指王力宏覺得李靚蕾很偏激、心理有些問題，怕她帶著孩子做過激舉動。李靚蕾回應自己身心健康，又透露王力宏身邊一個親近的工作人員是有前科的，對方近日曾試圖約她見面。她鄭重聲明：「我身心健康，還有三個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計劃，完全不可能有自殺的念頭。如果我生什麼事，絕對不會是自殺。」

（即時娛樂）