青春不要臉｜伍樂怡跟珍貴資料片「合成」演戲 難忘「偽旋轉」玉女心經 (17:22)

無綫新劇《青春不要臉》將於1月17日（周一）首播，除了余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、游嘉欣、孔德賢外，還有戴耀明、譚玉瑛、李家鼎、江欣燕、黎燕珊、陳嘉輝、謝可逸、黃庭鋒等參演。

為了更像真「還原」當年影視圈特有情懷，劇組花了大量時間做資料蒐集，除角色原型來自當年電視台小生花旦外，就連劇中角色經歷，也參照了當年電視台部分藝人親身經歷。劇中很多道具亦是劇組四出搜羅，或是請道具部同事還原當年經典。

劇組同時運用影像技巧及無綫珍貴資料影片資源，召喚集體回憶，透過CG特技將劇中角色融入當年資料影片，包括藝訓班試鏡及考試片段、香港小姐競選片段、《歡樂滿東華》及經典劇集等。

另外亦重拍「還原」昔日經典片段，包括《共享陽光》、《神鵰俠侶》及《他來自江湖》等；一眾角色中，以兒童節目監製櫻姐最為特別，皆因相關角色正正由兒童節目元祖級主持譚玉瑛飾演，別具意義。

今日劇組公布了合成片拍攝花絮照，照片所見，為了拍出能融入昔日資料影片畫面，伍樂怡（Kelly）在鏡頭前「多角度演出」。

問到Kelly拍攝相關場口是否很高難度時，她笑稱最緊要做足準備功課：「拍之前要睇咗啲資料片，肢體語言同動作要跟足，否則前咗少少或後咗少少，都會出咗位，就key唔到。」她表示拍攝《神鵰》經典場口趣事：「嗰場想跟番原著係咁轉，但因為個轉盤壞咗，現場只能靠工作人員係咁幫我哋轉，我哋就要努力保持上身穩定性，諗番起都好搞笑。」

監製林肯接受訪問時，直指《青春》是他入行以來，資料蒐集最詳細，以及用了最多資料片段的劇集之一，並透露各部門為做到最好通力合作：「套劇有接近100場合成場口，拍之前要將當年嘅片逐場搵番出嚟，構思同埋研究應該點拍。因為需要嘅片量好大，全靠資料蒐集數碼資料庫（MAO）嘅同事幫我哋手。另外亦都要同動畫部門嘅同事開會，睇吓我哋想像嘅方法係咪真係呈現到出嚟。」

（即時娛樂）