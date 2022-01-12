COLLAR正式出道 Gao稱土炮女團 Marf曾攬住芯駖喊 (20:02)

ViuTV女團COLLAR今晚（12日）正式出道，8位成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（WINKA）、李芯駖（芯駖）及蘇芷晴（So Ching），獻唱出道歌《Call My Name!》

Gao在台上說：「好surprise，完全冇諗過呢個方向組成女團，對我嚟講，好創新同好有驚喜嘅組合。我覺得（COLLAR）係香港特色好重，因為我哋幾個唔同背景成長同學習，儲到有嘅經驗返嚟，年齡各樣嘢都唔同，好符合香港人，好土炮咁組成。」

Day則說：「好興奮及激動，之前有同組過及合作過，好開心，佢哋好有實力、好charm，全部夾過，有一定熟悉。」

Marf被爆曾經攬住芯駖喊，她解釋：「嗰日我最遲返，見佢哋全部伏喺度，叫我估有邊個，我一開始估到So Ching及Ivy，平時見到芯駖通常會搵佢好大個裝滿補品嘅袋，但嗰日見唔到，應該唔係芯駖啦，之後拍一拍佢，原來係佢，我又好想同佢合作，嗰下好感觸。」

芯駖則表示：「我冇諗過佢（Marf）咁激動，可能大家對我喺團入面好驚喜，我自己都好驚喜。（12月26號收電話？）當時我仲瞓緊覺，下午5點鐘，Wing（COLLAR經理人戴穎）打畀我，我當晚本身約咗家人食飯，佢問我會唔會有興趣加入女團，我當刻反應唔到，之後取消晚飯，返去簽約，太趕急。」

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（即時娛樂）