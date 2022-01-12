Gao擔任COLLAR隊長 芯駖不因年齡感壓力 (20:28)

芯駖（左圖）表示不會因為自己的年紀而構成壓力；Gao成為COLLAR隊長，笑指因為自己夠矮。（劉永銳攝）

ViuTV女團COLLAR的8位成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（WINKA）、李芯駖（芯駖）及蘇芷晴（So Ching），今天（12日）正式出道。

8位成員受訪，Gao是COLLAR隊長，她說：「暫時未分正副（隊長），可能大家輪流做。（點解揀你？推舉？）公司決定，但係我諗因為比較矮，暫時冇壓力，啱啱新嘗試，佢哋好好，會互相照顧。」Gao坦言由成軍到今天演出，只有約3星期時間準備，「係有少少攰，又緊張又興奮，有少少瞓唔着」。

35歲的芯駖在隊中年紀最大，她表示不會感到好大壓力：「我哋個團唔係只做畀一個年紀層嘅觀眾睇，唔同年齡層嘅女仔都喺度，可以代表到香港唔同女仔年紀嘅睇法及思想，其實都係好好特色。」

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（即時娛樂）