「前夫反擊戰」版主Kent喜歡女團成員Day 不反對另一半鍾意Edan (22:45)

去年7月有網民在社交平台成立「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，一班「前夫」分享太太迷上男團MIRROR的情况。隨着ViuTV女團COLLAR今天（12日）誕生，一眾「前夫」昨天（11日）宣布分支「前夫反擊戰」專頁成立，至今晚10時已有5.8萬位成員。

「前夫反擊戰」專頁創立人Kent昨晚接受《明報》訪問，問到會否待女團誕生後更改群組名稱，他承認也想改名，因有些新加入的人聽到「反擊戰」，可能會諗了負面東西。至於此群組是否並非單支持ViuTV女團？Kent說：「各有各支持，或者多一個平台給大家一齊圍爐取暖，又或者可能有『前夫』會同老婆各有各鬥追星，大家最緊要開心。」

談到最喜歡哪位《全民造星IV》參賽者，Kent稱：「我最鍾意梗係我另一半啦！之後就係Day（許軼）同Sica（何洛瑤）。（另一半接唔接受到Day同Sica？係咪真係咁大膽公開講女仔？）接受到，又唔係乜嘢錯嘅行為，都只係支持偶像。至於咁大膽講女仔呢一part就要改一改，我哋咁多個『前夫』只係好大膽咁公開講我哋支持嘅女仔，因為大家都知道遙不可及，無可能發生到乜嘢，所以唔會存在呷醋呢樣嘢，部電話放低咗，最愛嘅都係自己身邊嗰個，不過調返轉，作為『前夫』嘅身分嚟講，鏡仔同自己，佢哋一定毫不猶豫咁去選擇鏡仔。」至於另一半喜歡哪位MIRROR成員？Kent指另一半最鍾意呂爵安（Edan），他也欣賞Edan與其他成員的努力，他亦不反對另一半鍾意Edan。

（即時娛樂）