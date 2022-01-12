COLLAR以大師兄MIRROR為目標？ Marf：要超越 (23:41)

ViuTV女團COLLAR的8位成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（WINKA）、李芯駖（芯駖）及蘇芷晴（So Ching），今天（12日）正式出道，並舉行記者會首晤傳媒；席間獻唱首支團歌《Call My Name!》外，又宣布3月舉行首個演唱會《Call for Collar 2022》。

COLLAR之後接受傳媒訪問，說到她們的記者會在網上直播，連「黎天王」黎明都有捧場，8位成員即露出一副難以置信的樣子，並高呼：「Oh My God！」多謝前輩及所有收看直播的人。至於她們是否以大師兄MIRROR為目標？Marf信心滿滿的說：「要超越！」隊長Gao則希望不同階層和年齡的人都喜歡COLLAR，看到她們的努力，亦想跟不同單位合作；芯駖亦認為有良性競爭是好事。

至於有網民成立「前夫反擊戰」專頁，成立短短兩日，截至今晚10時已有5.8萬位成員，問她們可有受寵若驚？COLLAR聞言即驚喜得「嘩」了一聲，多謝大家支持。Marf笑說：「我記得我們之前曾說過要食晒老婆和老公，希望我們的力量能感染所有人。」WINKA笑指不怕遭一班「前妻」打壓，Gao更笑言老公與老婆不用離婚，歡迎一齊加入支持她們。

（即時娛樂）