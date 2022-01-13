COLLAR Ig粉絲逾20萬 「前夫」鍾情Candy 掀醋妻妒火 (12:12)

8人女團COLLAR昨天（12日）正式成軍，並獻唱出道歌《Call my name!》，截至今午（13日）12點半，COLLAR的Instagram粉絲人數已逾20萬，相當厲害，昨晚8位成員包括隊長Gao（沈貞巧）﹑Marf（邱彥筒）﹑李芯駖﹑So Ching（蘇芷晴）﹑Day（許軼）﹑WINKA（陳泳伽）﹑Candy（王家晴）及Ivy So（蘇雅琳）開Ig直播，最高峰時有3萬人一同觀看。

一眾「前夫」前天（11日）宣布「前夫反擊戰」專頁成立，至今午12點半為止，已增加至6.9萬成員，COLLAR出道一天，已經有「前夫」在專頁貼上和老婆的對話截圖，惹來熱話，該「前夫」只是在COLLAR的Ig直播留言「Candy」，卻被老婆撞個正着，他的老婆說：「你覺得我無理取鬧」﹑「你係睇咁簡單咩？」﹑「你用手睇㗎？」

「前夫」則在該專頁寫道：「佢竟然衝入嚟個Live到捉我喎！留言都唔比，今（昨）日已經連開三戰，頂住丫大家！（小弟只是在Collar ig 直播留言：Candy）慎防被發現，此Post只會維持到13號中午。Candy如果你睇到呢篇嘢，我希望你知道由你第一Round開始，我已經好支持你，我超級欣賞你！作為『晴蛙』（粉絲暱稱），我死而無憾😂我已經教緊個仔認你，萬一我有什麼不測，第時由我個仔繼續支持你啦。」

不少感同身受的「前夫」亦紛紛留言力撐要振夫綱，又表示其實兩公婆可以一齊追星：「其實你講一句最愛就係佢冇人取代到佢，之後冇乜事都冇。」最搞笑有網民問道：「佢係咪鏡粉？」該前夫回覆：「係吖我忍咗佢條仔好耐㗎喇。」

（即時娛樂）