Candy感謝「前夫」力撐：希望你老婆有日鍾意睇我哋表演 (15:38)

ViuTV全新女團COLLAR昨天（12日）正式出道，有男粉絲在facebook專頁「前夫反擊戰」留言吐苦水，他表示只在Ig直播留言「Candy」（王家晴），卻被老婆撞個正着，夫妻2人在WhatsApp掀罵戰，「前夫」將對話截圖放上專頁，惹來其他「前夫」熱議，他們都力撐要振夫綱，指其實一個追MIRROR、一個追COLLAR絕無問題，該「前夫」說希望Candy能看到這篇內容，又稱由第一回合開始已經支持她。

Candy今早在Instagram限時動態貼出這位「前夫」的截圖，並留言：「多謝你嘅支持呀，希望老婆有一日都會鍾意睇我哋嘅Live同表演。」

演員張建聲前晚亦加入了「前夫反擊戰」這個專頁，並表示自己是Win Win（楊安妮）粉絲「Win粉」，張建聲留言：「君子報仇 十年未晚 起頭呀，各位兄弟，成個男人返晒嚟。」他的發文有逾5600個Like。

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（即時娛樂）