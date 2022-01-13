李靚蕾斥王力宏做錯事冇悔意：我要的是你當個正常前夫 (16:30)

王力宏和前妻李靚蕾的「蕾宏之戰2.0」上演，今午（13日）「蕾神」李靚蕾再在社交網發功，並羅列幾張單據，質疑王力宏買「網軍」、營銷號及熱搜，藉以操弄媒體及大眾來轉移焦點。她還直指王力宏做錯了事情，卻毫無悔意。李靚蕾全文如下：

「做錯了事情不但沒有任何悔意，還要為了混淆視聽購買關於你帶禮物氣球的網軍，營銷號，熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點（那張照片除了你沒有其他人可能會有）。

其實那天你帶了氣球禮物能證明什麼？😅只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。當天你確實利用禮物和氣球試圖騙我開門。你說：我跟兩位工作人員帶了很多禮物喔，然後電鈴監控鏡頭也被你的氣球遮擋。你重複說：我們帶禮物來了，你先拔掉監視器，然後讓我們進去，也強調除了兩位未經我同意的工作人員，真的都沒有別人喔，只有帶著禮物的我們（結果後面還躲了另一位男士）。

配圖附上部分你長期購買網軍的證據，請款單上有你不同員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，這些都是你本人做最後審核付款，所以請不要推拖給員工。一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已。」

李靚蕾亦在微博因應王力宏律師的聲明而作出回應：「我們雙方簽署的離婚協議中載明：雙方同意在我們最小的孩子滿21歲前，吾疆作為我單獨與三個孩子的住所，王先生除了約定的探視時間，未經我同意不得擅自進入。雙方並約定探視時間，所有王先生以外的探視者必須事前經雙方同意方可前來。

請問『本所』也有建議王先生違反我們協議中的約定，擅自帶未經同意的人來探視，甚至隱藏一位我素未謀面，你也從未提及，刻意隱藏的男子出現嗎？請問『本所』是否也建議王先生無視我明確表達他的行為和要求讓我感到被威脅和有安全顧慮，依然可以強勢的未經同意的情況下，帶著三名男子企圖侵入民宅，造成孩子們的驚嚇？請問『本所』是不是在根本連客觀事實發生經過都不知道的情況下，就收了錢寫了這封信。」

（即時娛樂）