七線人棄王｜5位主持孖林秀怡鬥爆料 何依婷黃嘉雯到荒島Camping (16:55)

何依婷、黃嘉雯及王菲跟大隊去荒島「真‧Camping」。（大會提供）

無綫全新節目《七線人棄王》，由一班自命「七線」的藝人擔大旗，包括「角色死亡率高達100%」的陳俊堅、「演出作品超過100套、但對白未必夠100字」的鄭雋熹、「蠱惑仔專員」程浩駿、「御用禮儀先生」林浩文，以及「永遠的舞男」姚宏遠。

5子獲無綫藝人仗義支持拍攝，包括馮盈盈、徐榮、康華、何依婷、林穎彤、戴耀明、鍾志光、王菲、林秀怡、黃嘉雯、「大小姐」林淑敏、黃嘉樂及袁文傑等，其中何依婷、林穎彤、林秀怡、王菲及黃嘉雯會跟大隊到荒島「真‧Camping」，並於鏡頭前不顧儀態喪玩。

本周六晚於翡翠台播出的半小時部分，5子除了剖白入行多年飽受的壓力及辛酸外，更有不少想像以外的環節，包括「七線爆料王」，以及能讓觀眾更了解七線藝人日常的「七線Diary」。

「爆料王」環節中，5子與林秀怡互揭「底薪」及「最高月薪」，令人震驚的是6人中，底薪最低的竟是林秀怡；雖然5子自認七線藝人，但有人最高月薪竟可高達6萬元。

他們亦為節目豁出去，勇闖藝員科見高層要求加薪、以「七線藝人」身分周街搲贊助、到銀行要求借貸、試做半日豬肉切割員及打小人等。

5子受訪時透露《七線人棄王》由籌備到推出，歷時1年，他們指節目能夠成事，全靠無綫總經理曾志偉支持：「我哋本來已經拍咗一個版本，但因為效果麻麻，曾生就同我哋開會傾，解釋畀我哋聽個方向錯喺邊，畀咗好多寶貴意見我哋。而我哋亦參考咗曾生提議，以七線藝人角度出發，將自己喺圈入面嘅遭遇同經歷，赤裸裸咁呈現出嚟，令節目更加有血有肉。」

（即時娛樂）