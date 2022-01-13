劉俊謙體驗魚販工作 到街市開工 學習劏魚拆蟹 (19:16)

劉俊謙（Terrance）早前到香港仔親身體驗一天魚販工作，清晨3時出發去到香港仔魚類批發巿場，見證最新鮮的漁穫，由漁船運送到碼頭。變身魚檔買手的他，跟老闆學習如何挑選新鮮海鮮，以及如何向批發購入漁穫，並運送到街巿。雖然不眠不休，但他表示能親身體驗新鮮事情，機會難得。

完成入貨後，Terrance隨即將購入的海鮮送到天水圍街巿準備開檔，早上6時，他換上水鞋、圍裙及膠手套，跟新人Chris將海鮮運送到街巿檔口，將海鮮擺放妥當售賣位置，然後才正式開工，學習如何劏魚及認識魚類。

雖然沒有經驗兼被老闆邊教邊鬧，但無損Terrance學習決心，魚檔老闆教他如何捉蝦蟹不被弄傷，還有劏魚、去鱗等，絕非易事。雖然表現生手，但經過老闆教導及專心學習，總算成功上手。之後Terrance更邊跳舞邊劏魚，表現輕鬆，逗得街坊甚為高興，他說：「賣魚原來需要很多技巧，是富有生命力的行業，不單止需要體力，還要用腦及交際手腕，是全能的工作，若再有機會也會做兼職玩玩。」

經過一日辛勞，Terrance說：「體驗魚檔一天遊，由朝早3點去到魚巿場入貨，之後返到天水圍落貨，學了如何將蟹分公乸，學了如何劏魚切腸，如何避免被海鮮弄傷。在這行業所有事情都需要經驗，搬貨只是純粹體力，但如何擺設，何時入什麼貨，做什麼價錢，什麼是當造，如何定奪靚貨，這些都很困難，這份工作對我來說非常陌生，完全是另一個世界，是甚有生命力的行業，所有事情都很實際，我們都要一手一腳努力去做。」

（即時娛樂）