出租家人｜陳家樂造型爛撻撻有突破 石修小方靠短訊維繫「父子情」 (19:39)

由曾志偉、陳家樂、周家怡、恬妞、方力申和石修等合演的電影《出租家人》，舉行拜神儀式，英皇集團主席楊受成都有探班。

陳家樂有別於過往陽光大男孩的形象，在新戲演背負童年陰影、經歷過創傷的男人，造型上有突破，不但一頭亂髮，並且會留鬚，家樂笑說：「導演想這個角色有爛撻撻、不修邊幅感覺，於是設計這個新形象，鬚是真的，頭髮則因為之前剪短過，唯有駁了假髮，有時會焗到不斷冒汗，有點不習慣。」

繼3年前賀歲片《如珠如寶》後，恬妞再拍港產片，感覺如走進時光隧道，她解釋：「上次對手多是前輩級，彼此相熟、好親切，但《出租家人》截然不同，大部分演員及工作人員都是年輕人，令我好像回到剛來港拍戲年代，當然年紀已有一定數目，我的心態、思想卻愈活愈年輕。」

石修與方力申向來被公認是「父子臉」，這次在新戲再度合演父子，石修說：「應該已是第3次演父子，因為太多人說我們相似，影響到我有留心看小方的樣子，的確某些角度很似，鼻子與嘴巴也有點相像。」

修哥保養得宜，濃密頭髮十年如一日，湊巧小方今次角色造型亦露出額角，令他與修哥更如餅印一樣，修哥笑說：「不知道導演是否有心，令我們看來更加像樣，多年來，小方都好有心，每逢過時過節都會傳短訊問候祝福，傳來好溫馨的感覺。我都好喜歡與小方合作，彼此好有默契，又有化學作用，最重要是造型不需要特別效果，看起來已經好似！」

小方坦承對石修存有親切感：「從16歲出現在體育版，我已被冠以『少年石修』的稱號，直到現在41歲，仍然有人說我們相似，證明我和修哥都沒變樣！」小方曾與修哥的親生兒子陳宇琛拍劇，在「正印」面前，小方自愧不如：「我只是臉形有點像修哥，但看真一點，陳宇琛的五官才是真的像！」

導演劉偉恒認定男主角非曾志偉莫屬，更以誠意打動對方兼任監製，他說：「志偉哥是公認出色的喜劇演員，同時又能準確拿捏感動位，非常適合《出租家人》的角色。我第一次拍喜劇，所以希望志偉哥能兼任監製，在現場提供寶貴意見，果然他會即興加些對白，更在表情、走位等各方面，無私奉獻自己最獨門技巧，真的很感謝他！」

（即時娛樂）