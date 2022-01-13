千語射AK@MIRROR感壓力 栢天男為蘇皓兒擋子彈背脊瘀 (20:08)

由MIRROR副隊長江𤒹生（AK）、吳千語、栢天男（Adam）、蘇皓兒（Chloe）、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍合演的電影《忽然心動》，原定今個農曆新年情人節檔上映，奈何疫情關係戲院現時暫停營業，演員們齊集氣，望戲院重開能和觀眾見面。

戲中AK和千語飾演網紅情侶，聯同飾演出租男友的Adam及Chloe，在War Game場碰頭。首次到郊外打War Game的AK直呼好玩，千語就擔心會射傷AK；另一邊廂，Adam英雄救美保護Chloe，還為女方瞓身擋子彈，被「亂槍掃射」背脊的Adam被射到慘叫，Adam說：「粉彈射中感覺係焫肉，冲涼先知腋下墊唔到pad地方，原來瘀咗一撻。」

首次拍電影的AK表示，這場War Game拍攝非常正式，劇組特別安排了教練在現場教大家揸重型槍、換彈等動作，並加插叢林追逐開槍，AK說：「天氣好熱但好好玩，特別喜歡有場360鏡頭，拍住我同千語要兩邊走入鏡、背對背、換彈夾開槍，全部要一氣呵成，試咗好多次，好緊張！」

至於用槍射AK的千語則覺得，射人是驚過被人射，她說：「因為要瞄得好準，上面係對方塊面，下面係褲，所以唔係咁好意思，要拿捏得好好。」AK則叫千語放心，胸口有墊射一槍感覺可以接受。

因應劇情需要，Adam被亂槍掃射，事前他做足安全措施兼墊pad，但被粉彈亂射時感覺有被人連環拳攻擊，幸好畫面理想，一切也感值得。

（即時娛樂）