黃德斌一人分飾兩角 孖七仙羽談情 阿正獲讚似君如詹瑞文混合體 (20:45)

七仙羽（七師傅）、黃德斌及憑《膠戰S2》而人氣急升的商台DJ黃正宜（阿正），日前為米線店拍攝廣告。廣告中，阿正飾演的「八師傅」八仙，正是七師傅的孖生姊妹，她以一身七師傅打扮的Master Eight造型，睇中有型送餐專員黃德斌，為了留住對方邊吃米線，邊分享愛情故事。

3人在廣告中甚有發揮，七師傅獻出第一次拍談情戲分，她與黃德斌分別飾演富家女與賣魚佬的故事。七師傅戴起眼鏡做四眼妹，穿起格仔恤衫牛仔褲減齡造型，表達情竇初開感覺，七師傅笑言：「我第一次拍談情戲，好開心可以同男神德斌合作，大家好似回到電影《阿飛正傳》的拍拖情懷，氣氛好浪漫，但又有喜感。作為拍戲的新人，好多謝有德斌帶我入戲，我們用半小時培養感情，練跳舞，還有牀戲已相當心足。我更向導演提議2人情深對望，擺出『師傅愛你』的心心甫士，為了這個鏡頭我們NG了幾次，我更開玩笑想導演加接吻戲自肥。」

黃德斌今次一人分飾兩角，與七師傅拍談情戲，以及飾演有型送餐專員，他笑言：「今次拍這個廣告好有艷福，可以同七師傅談情，又要給八師傅搭訕，不過就要加入不少喜劇感。七師傅拍戲好有喜感，我亦用了KK大叔這類誇張少少的演繹方式，令大家都爆笑，整個拍攝都充滿歡樂氣氛，對住阿正做的八師傅，她的誇張演繹，有點似吳君如加詹瑞文的混合體，十分搞笑。」

阿正除飾演八師傅外，更要為七師傅聲演，她表示：「為了演繹好八師傅這個角色，我看了她的節目好多次，要學她的仙氣打扮，同模仿她的『譚仔話』，自己都忍不住笑，希望導演收貨，亦希望不是醜化了師傅，皆因她的仙氣與喜感都是她獨有，無人可以代替的。」

（即時娛樂）