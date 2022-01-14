思家大戰｜陳熙蕊講「污糟嘢」嚇窒全場 李思捷驚冇得撈 (16:55)

無綫《思家大戰》後晚（16日）播出第18集，參賽嘉賓分別為邵珮詩率領的「Pearl Originals」隊，以及譚玉瑛率領的「青春不要臉」隊。

「青春不要臉」隊成員包括余德丞、游嘉欣、林正峰及孔德賢，眾人以劇中造型亮相，大玩「80年代風」。譚玉瑛以「隊長」身分為下周一首播的《青春不要臉》宣傳時，主持李思捷突然「送高帽」︰「有誰會不認識譚玉瑛？有誰會不愛譚玉瑛？」

「Pearl Originals」隊的成員則有黃子雄、姜麗文、陳熙蕊及魏韵芝。邵珮詩自我介紹時曬流利英語及普通話，李思捷貪玩以廣東話、普通話及英語回應︰「我『真的』服咗You﹗」

這集的最精彩問題是「大便嗰陣乜都冇帶入廁所，會做咩打發時間」，贏得回答權的「不要臉」隊成員林正峰答「撩鼻屎」時，同組的余德丞及孔德賢均呼天搶地表示「佢講咗我個答案呀」。全程靠自己的的游嘉欣在最危險一刻竟成功估中最後答案，令「不要臉」隊獲得首度清版。「不要臉」隊之後再下一城，連李思捷也忍不住開口大讚。

「Pearl Originals」的陳熙蕊語出驚人，被要求講出一種白色液體時竟衝口而出講「有味」答案，現場頓時一片死寂，李思捷扮腳軟兼拍心口定驚說︰「我幾驚冇得撈呀！」由於陳熙蕊每次答題也偏成人向，隊友黃子雄為免她再闖禍，勸她「唔好諗咁多污糟嘢」，場面搞笑。

（即時娛樂）