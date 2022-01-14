COLLAR跟After Class各自發光不比較 未有分薄師兄MIRROR資源 (22:43)

Candy希望她們的粉絲與另一半都支持她們。（劉永銳攝/明報製圖）

ViuTV女團COLLAR出道後氣勢強勁，官方Instagram目前有逾23萬追蹤人數，新歌《Call My Name！》MV首播24小時逾65萬點擊次數，聲勢被指蓋過聲夢女團After Class。

COLLAR今日接受《明報》訪問，邱彥筒（Marf）認為COLLAR與After Class目標一致，都想為香港樂壇出力。她覺得每個藝人或團隊都要互相尊重，創作或理念都是獨特，不會視After Class為競爭對手，大家做的事及形象不同，各自發光。

對於剛出道捲入涉抄風波，被指出道歌《Call My Name！》有韓國組合Stray Kids作品的影子、海報跟韓國組合NCT的專輯《RESONANCE》相若、與韓國人氣男團EXO的造型照激似。許軼（Day）為背後團隊抱不平：「他們花很多心機構思，希望大家不要話抄襲。」隊長沈貞巧（Gao）對新歌獲那麼多人支持感意外，對COLLAR打了強心針。

有鏡粉不滿ViuTV力谷COLLAR而冷待MIRROR，Gao相信公司不會是資源全花在女團，她指師兄MIRROR是開荒牛，幫她們開好好的路，才令她們受關注。Marf指大家欣賞MIRROR，亦可以欣賞COLLAR。

（即時娛樂）