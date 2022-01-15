ERROR肥仔溫情新歌令人動容 純情193回味Puppy love (00:02)

ERROR隊長肥仔（梁業）與193（郭家駿）昨日（1月14日）32歲生日，他們分別推出新歌，前者邀影后鮑起靜助陣拍《Dear Mama》，MV說親情令人感動。193邀「大馬女神」林明禎為《再次Puppy Love》MV擔任女主角。兩首新歌的MV昨晚在YouTube上架，肥仔的《Dear Mama》上架3小時的點播次數逾3.6萬，而193的《再次Puppy Love》上架2小時的點播次數逾2.6萬，兩首歌截然不同風格亦各有支持者。

《Dear Mama》的介紹：「Fatboy 面對過好多離別 想珍惜家人唔好畀自己有任何後悔 但男人老狗好少會就咁同屋企人面對面講出心底話 所以憑歌寄意」MV中鮑姐主要跟小演員做對手戲，肥仔在追憶中動真感情，最後一幕鮑姐給哭泣的肥仔摸頭安慰令人動容。

《再次Puppy Love》有193的學生哥Look，追女仔、踏單車、打籃球，回到少年十五二十時。歌曲介紹：「Puppy love即青少年時期最懵懂又最純真的戀愛，成長後可一不可再？《再次Puppy love》MV故事主角阿三是個呆滯文青，面對小惡魔系女神完全無力招架，只好用盡毅力/想像力希望總有天能觸碰她的身軀。真愛雖無罪，但阿三還是飽受外力阻撓，苦苦自制之餘內心也天人交戰。女神笑呵呵，文青最後點收科？193第二首個人派台歌《再次Puppy love》有著鮮明的懷舊Synth Pop風格，由獨立音樂人Delta.T蛋撻頭誠意主理，以最80’s的電子合成器及電鼓音色，加上193親自創作的到肉歌詞，用力證明初戀真係可以嚟多次！」193的「老婆們」紛紛留言讚好，歌曲好聽而MV更好笑，Candy（王家晴）、Yoyo（葛綽瑤）與郭嘉盈（3妹）也有份演出外，還有霍哥變身FBI出現破壞193與林明禎的惜惜場面，兼且拉他上警車，好搞笑！

（即時娛樂）