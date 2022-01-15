李嘉欣血壓急降肺積水 心肺肝腎功能一度近乎停頓 緊急送入ICU搶救 (18:50)

李嘉欣今日在社交網上載身在醫院的照片，稱一度要在深切治療部（ICU）留醫，幸最後執番條命。照片中的她面色蒼白、雙手插滿喉及戴上鼻喉協助呼吸，令人擔心。

據了解，嘉欣周二凌晨突然呼吸困難、心跳加速、腳步浮浮，心跳每分鐘至140、150，經相熟醫生檢查後指其血壓到達不能量度的程度，含氧量非常低，要立即入院。嘉欣在醫院接受心臟、胸肺及腎科醫生聯診後，馬上被送入ICU抽肺積水。嘉欣當時的心、肺、肝、腎功能已差不多停頓，幸人仍然清醒，如血液不能到達腦部，就會變成植物人，情况非常危險﹗醫生指嘉欣生命力強，肺積水被抽走後情况好轉，心跳開始慢下來，其他功能亦慢慢開始恢復，惟仍不是理想程度。在ICU留醫兩日，嘉欣終可轉回普通病房，目前已出院回家休養，未來1個月要「慢活」，好好調理身體。

她說︰「多謝大家關心，在此先向家人和媽咪說聲對不起，因為真的令到所有人好擔心，好擔心，這是令我最心痛的。事情發生在今個星期二凌晨，我忽然感到心跳加速，同時覺得有呼吸不到的感覺，加上腳步浮浮，於是立即聯絡相熟醫生，結果醫生要我立即到醫院，抵達醫院後，我立即被送入ICU搶救。可幸的是，我全程保持清醒，醫生還告訴我，如果我再遲點搶救，『呢個世界差少少就無咗李嘉欣』。在ICU搶救了兩日，終於可以返回病房，現在已經回家休息了！人的身體就是這樣，一個器官影響一個器官，今次血壓急降，令肝臟、腎臟、心臟、肺等各個重要器官都受影響。而將這件事告訴大家，因為好想提醒所有人，一定要好好愛護自己的身體，關心自己的身體，沒有任何東西比健康重要，活着就是勝利，遇到任何事都要保持正能量，祝願大家身體健康。」

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（即時娛樂）