肥仔@ERROR拍新歌MV 鮑起靜助入戲 演技爆發喊唔停 (18:24)

ERROR隊長肥仔（梁業）趁昨天生日推出新歌《Dear MAMA》，更請來影后級人馬鮑起靜飾演媽媽角色。肥仔曾夢見親人離世，因此觸發他製作《Dear MAMA》這首歌。肥仔說︰「《Dear MAMA》是我送給媽媽的禮物。知道大家很愛對方，但不敢親口說句多謝，又不想自己後悔。新歌《Dear MAMA》就是代表我不敢講出口的話。我不說出來，就唱出來。她未看MV，也不知道MV內容，希望媽媽看到會有驚喜。」

為了配合主題，肥仔請來鮑起靜飾演媽媽。拍攝當日，鮑起靜的親切感令肥仔更易入戲，惟面對影后卻有點怯。他說︰「跟前輩合作當然怯，但鮑姐很友善，一見面就和我傾偈，予人很祥和的感覺。」肥仔感激鮑起靜令他輕易入戲，拍攝時更喊不停。他說︰「我最初以為自己拍攝那場喊戲時，不知道要演幾多次，希望最好一Take過。誰知喊了一次後，導演要我拍多次，心諗唔係啩。鮑姐此時走過來摸摸我的頭，我就輕易進入角色喊多次，結果我前後喊了半小時。」

談到生日願望，肥仔說︰「希望ERROR 4子身體健康，工作順利，最重要是飛黃騰達，所有作品都可以讓人看見。」

（即時娛樂）