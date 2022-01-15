193邀林明禎做MV女主角 想加入身體接觸場面自肥失敗 (19:39)

ERROR成員193（郭嘉駿）趁昨天生日推出新歌《再次Puppy Love》，請來林明禎、妹妹郭嘉盈、Candy（王家晴）、Yoyo（葛綽瑤）一同拍MV。《再次Puppy Love》以「初戀可以嚟多次」作狂想，193繼《睡到三點》後再次參與填詞，也投入MV的製作。他說︰「一開始已想到MV畫面要有朦朧美，有以前80、90年代檸檬茶廣告的感覺， 於是找了《ERROR自肥企画》兼《花姐ERROR遊》的撰稿員阿輝幫忙度橋。」

193在MV中與林明禎一同飾演學生，他事前向阿輝要求「自肥」，希望能在MV中加入一些身體接觸，如頭貼頭、臉貼臉的場面，惜最後未能成事。193慨嘆︰「今次我返自己中學拍攝，事前特別回去幾次跟校長商討，但我的母校較專注學業，校長看完故事後說不可以，因為學校不鼓吹學生談戀愛，所以最好不要有這場戲分。我於是以鹹濕仔角度，再問校長這場戲分能否移師去公園或其他街道拍攝，但仍然被拒，所以我對校長Respect！」

《再次Puppy Love》的歌詞十分露骨，令人想入非非。193卻說︰「我不覺得露骨。如果覺得露骨，就是你鹹濕。歌曲中唯一一句比較露骨的歌詞是『曾幻想一天觸碰你身軀 全日盡在被窩暢聚』。這句歌詞本來是『曾幻想一天觸碰你雙腿』，如果用『雙腿』就真的太露骨了！」193指他寫這句歌詞時，只是構想一個中學生幻想自己在30多歲的某個周日早上，在美滿的家裏睡覺。他笑言︰「我知一定有鹹濕仔想起鹹濕嘢，我不怪你，我自己都這樣想。」

（即時娛樂）