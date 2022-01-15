6歲植物人聽姜濤唱歌 天瑜爸爸：昏迷以來罕見明顯反應 (21:40)

去年10月無綫《東張西望》曾報道6歲小妹妹天瑜疑因醫療事故，手術後變植物人，臥病牀十多個月，只能睜開雙眼但沒有反應。《東張》一直跟進事件作報道，很多人關心天瑜的情況，天瑜爸爸（周先生）在社交平台開「天瑜醫療事故關注組」分享天瑜的情況。

日前他上載了天瑜的新片段，表示女兒昏迷的日子他也會跟她說話並分享生活點滴，希望待她蘇醒時知道世界發生什麼事。這日他在天瑜耳邊擺放電話並播著姜濤的《蒙著嘴說愛你》MV，這是天瑜第一次聽這首歌，周生給女兒介紹唱這首歌的哥哥在香港好紅、好多人鍾意，他是姜濤哥哥，在天瑜「瞓覺」這一年多時間姜濤哥哥攞了很多獎。鏡頭前天瑜對音樂似有反應，見她眼晴轉動有反應、頭部微轉還似發出聲音似在哼歌。天瑜爸爸開心得問女兒是否想唱歌，這是天瑜昏迷以來罕見她有這樣明顯的反應。天瑜爸爸對女兒說以後會播多些這首歌給她聽，他說：「呢首歌叫做《蒙著嘴說愛你》，爸爸而家成日戴住口罩，真係蒙著嘴說愛你。爸爸好愛你。」有關片段廣轉，很多人到專頁給天瑜與她的家人留言打氣，「總有一天你可以親眼親耳聽到姜濤哥哥唱歌的」、「到時候去親身聽姜濤哥哥唱歌！」不少人TAG姜濤希望他為小天瑜打氣。

（即時娛樂）