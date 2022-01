陳嘉寶宣布誕下第3位千金 完成壯舉封肚唔再追 (13:58)

next

陳嘉寶(Anjaylia)宣布月初時已為丈夫黃頌祈(Epaphras)誕下第3位千金,取名Azaliah。孻女出世一刻,Anjaylia非常感動︰「BB一出世,醫生就將她放在我心口位置,讓我抱了很久。之前兩個女出世時,醫生也沒讓我抱那麼久。她上一刻仍在我的肚子內,突然之間就出來了,躺我在心口,感覺很神奇。」

「Azaliah」這名字是Anjaylia與丈夫從聖經中找出來。她說︰「一定會有人話我們為女兒改那麼難讀的名字,其實這是一個傳統,我丈夫近5代也是基督徒,他們的名字都是從聖經裏找出來的。我們要跟隨這個傳統,也花了幾個月時間。」Anjaylia指孻女的英文名,跟兩個姐姐一樣有意思。她說︰「『Hosanna』意思是『Asking for God』;『Eliana』的意思是『God had answered』;『Azaliah』的意思就是『God has reserved』。她們的英文名都是一系列有意思的名字,而且Azaliah的發音和我的英文名相似,就當是送給自己的禮物。中文名就交爺爺、嫲嫲改,想藉名字向長輩致敬。」

Anjaylia表示大女初見Azaliah很開心,不停說很喜歡她;二女雖然常想摸妹妹,但就有點呷醋。隨住孻女出世,Anjaylia決定「封肚」不再生,調理好身體後繼續向夢想進發,成為3個女兒的榜樣。她說︰「我和丈夫都認為生仔生女也無所謂。我已完成壯舉﹗我們的最大目標是有3個年紀相近、可以一齊成長的孩子。老公又被多一個女圍住,好唔得閒。他當初知道今胎性別時,立即開了支靚酒,還請朋友食飯慶祝。生了3個孩子,達成理想了﹗我們跟隨傳統,為Azaliah訂製一張被子,作為送給她的禮物,希望她平安、健康﹗」

