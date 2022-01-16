陳嘉寶宣布誕下第3位千金 完成壯舉封肚唔再追 (13:58)

陳嘉寶（Anjaylia）宣布月初時已為丈夫黃頌祈（Epaphras）誕下第3位千金，取名Azaliah。孻女出世一刻，Anjaylia非常感動︰「BB一出世，醫生就將她放在我心口位置，讓我抱了很久。之前兩個女出世時，醫生也沒讓我抱那麼久。她上一刻仍在我的肚子內，突然之間就出來了，躺我在心口，感覺很神奇。」

「Azaliah」這名字是Anjaylia與丈夫從聖經中找出來。她說︰「一定會有人話我們為女兒改那麼難讀的名字，其實這是一個傳統，我丈夫近5代也是基督徒，他們的名字都是從聖經裏找出來的。我們要跟隨這個傳統，也花了幾個月時間。」Anjaylia指孻女的英文名，跟兩個姐姐一樣有意思。她說︰「『Hosanna』意思是『Asking for God』；『Eliana』的意思是『God had answered』；『Azaliah』的意思就是『God has reserved』。她們的英文名都是一系列有意思的名字，而且Azaliah的發音和我的英文名相似，就當是送給自己的禮物。中文名就交爺爺、嫲嫲改，想藉名字向長輩致敬。」

Anjaylia表示大女初見Azaliah很開心，不停說很喜歡她；二女雖然常想摸妹妹，但就有點呷醋。隨住孻女出世，Anjaylia決定「封肚」不再生，調理好身體後繼續向夢想進發，成為3個女兒的榜樣。她說︰「我和丈夫都認為生仔生女也無所謂。我已完成壯舉﹗我們的最大目標是有3個年紀相近、可以一齊成長的孩子。老公又被多一個女圍住，好唔得閒。他當初知道今胎性別時，立即開了支靚酒，還請朋友食飯慶祝。生了3個孩子，達成理想了﹗我們跟隨傳統，為Azaliah訂製一張被子，作為送給她的禮物，希望她平安、健康﹗」

（即時娛樂）