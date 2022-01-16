林柏希爆某屆「港姐十強」TVB女藝員 搲完免費Tea走數 (15:10)

前新城電台DJ林柏希爆某屆港姐十強的TVB女藝員，到其任職的餐廳搲完免費下午茶後，卻「走數」沒兌現承諾。（林柏希Instagram及facebook圖片 / 明報製圖）

前新城電台DJ林柏希（Will）年前投身餐飲業，目前在灣仔一間餐廳負責公關宣傳工作。林柏希近日在私人facebook帳號發文，炮轟某屆「香港小姐十強」的現職無綫女藝員，主動向其餐廳搲着數，要求以Instagram（Ig）出Post宣傳換取免費兩位用下午茶，惟事後沒兌現承諾。

林柏希指雙方事前傾好帖文不能出在Ig Story內，惟該名無綫女藝員事後卻在Ig Story出了一張只見背脊、不見餐廳Tea Set的照片。他的同事等了個多星期仍未見那位女藝員有任何動靜，遂Whatsapp對方追Post，對方不回覆，但當晚就在Ig上載了一張focus自己、將Tea Set糢糊化了的照片，並標記餐廳的名字。不過，當林柏希的同事翌日想將該則Ig帖文截圖作Media Clipping（媒體剪報）時，卻發現該名無綫女藝員已刪走了帖文。

林柏希指「一個Tea Set嘅價錢已經睇到佢嘅品行」，他又說︰「一個Tea Set值幾錢呀？原來你個朵就係值咁多㗎咋？哈哈﹗仲有，真係唔係我迫你出Post㗎，係你主動搲跟住自己應承咋，原來你嘅誠信只係值一晚。講真，我完全無嬲，只係覺得佢Cheap，好肉酸呀﹗後來我自己接手Check番件事，先發現原來佢係TVB Management嘅。你真係有權應承人哋出Post？仲有，咦﹗原來你個經理人，我其實識咗20幾年啦，你咁想食不如下次我請埋你同經理人一齊食囉，唔使你出Post添呀，唔好再用呢啲招數去其他餐廳呃飲呃食喇，真係影衰晒㗎﹗」

林柏希接受傳媒查詢時，就事件不願多提，表示發文只想提醒同業，不是要公審這位藝人。

（即時娛樂）