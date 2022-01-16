青春不要臉｜陳嘉輝哽咽分享演戲秘技 余德丞深受感動 (16:00)

余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、游嘉欣、孔德賢、戴耀明、譚玉瑛、李家鼎、陳嘉輝等，主演的無綫新劇《青春不要臉》明晚8時半首播。

《青》講述80年代年輕人在電視台追夢的故事，監製林肯表示劇集用了大量不同種類的影片，將80年代情懷重現觀眾眼前，也希望透過年輕演員與昔日前輩的合成「對手戲」，向當年的前輩致敬及帶出「傳承」的意義。除了透過CG特效讓新舊演員「合作」，一眾前輩演員拍攝時亦對後輩照顧有加，分享演戲秘訣，如陳嘉輝教余德丞拍攝喊戲時如何喊得更有層次。

在劇中飾演「追星族」柳德榮的余德丞，當日要拍攝一場與家人的吵架戲，他後來得知父親柳福（陳嘉輝飾）身陷財困，也拿出80元讓他續租錄影機，內疚得即時崩潰。余德丞要在很短時間演繹如此複雜的情緒，拍攝多次仍未達導演及監製要求。陳嘉輝見狀，主動向他講解劇本，同時聲淚俱下親作示範，及提醒他不用心急一次過表現出全部情緒。

陳嘉輝邊講邊哭紅了眼，令現場工作人員十分感動。監製林肯亦笑言獲益良多：「他講得好好，資深演員是很珍貴的寶藏。」余德丞回憶當時被陳嘉輝深深打動：「我當時跟隨他的說法去做，覺得毛管戙及有想哭的衝動。他講解那段戲時，我有被觸動的感覺，嘉輝哥真的很犀利。」

（即時娛樂）