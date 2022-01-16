炎明熹曬獎講感受 要像堅果一樣堅毅不屈 姚焯菲努力平衡唱歌與學業 (19:04)

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）在《新城勁爆頒獎禮2021》及《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》均獲頒新人獎，成績理想。她們昨天先後在社交平台上載手持兩個頒獎禮的獎座照片，並分享感受。

炎明熹說︰「真的很感激所有人，我一直跟自己說保持初心，順其自然。2022年了，我從沒想過可以出現在大家面前，以及做自己喜歡的東西並且可分享給大家。到現在都覺得很奇妙，每樣東西都順其自然發生了，翻看手機內的相簿，看見自己在慢慢的成長，漸漸的改變都挺不可思議的。之前都是只有家人朋友支持我，到現在開始累積自己的粉絲，你們風雨不改都在背後默默幫助我撐我，我知道的，Gi炎粉們，我的小火苗。還要感激各位前輩們毫不吝嗇教導我，分享你們的經驗。之前說過，拿到這兩個獎項並不是我自己一個人的，這是大家共同努力所得來，往後我會繼續去堅持我自己所堅持的東西，像堅果一樣，堅毅不屈，就算遇到挫折，即使破了少少皮，也不要緊，我仍會堅強。」

姚焯菲則表示︰「睇番上一年真係好難忘，原先只係因為鍾意唱歌而參加比賽，估唔到好幸運可以嘗試唔同嘅演出，仲有大型演唱會，同個人及組合單曲。到年底及今年年頭有新人獎，真係無諗過。2022年有好開始，多謝商台畀我嘅生力軍銅獎，仲有好開心有份參加聲夢維港Party Together嘅演唱會添！今年我會更加努力，希望仍然可以維持學業同唱歌平衡啦﹗」

（即時娛樂）