譚凱琪6度提名女配角 事業心重直認恨做女一 (20:47)

譚凱琪（Zoie）與莊日宇前年結婚，育有1歲女兒Baby G。她除照顧家庭，仍熱愛演戲工作。她近日擔任陳敏之網上頻道節目嘉賓，兩人當年曾是日本著名音樂人小室哲哉的弟子，曾到美國錄音及受訓，已相識21年，互相以「老Zo」及「老陳」相稱。

譚凱琪早年曾在有線電視主持節目，2013年轉投無綫，但相比其他「有線幫」李佳芯、黃翠如、洪永城等，發展較慢，至近年演出角色開始讓觀眾留下深刻印象，更連續6年在《萬千星輝頒獎典禮》獲提名角逐「最佳女配角」，但仍未嘗擔演女主角滋味。她跟陳敏之談到自己都想在事業更上一層樓，直認恨做女一。她指自己仍然事業心好重，有想闖一番事業的心，亦想有成績給女兒看，讓女兒不論讀書或做事都有向前的心。她與陳敏之都說她們比年輕一輩的演員更捱得及有火。

陳敏之問譚凱琪會選「Keep住做第二女主角」還是「爆紅一次就被人淡忘」？譚凱琪選「Keep住做第二女主角」，她說：「好似長做長有啲，但我想講我年年或者係套套劇一出嚟嗰時，又話我彈起，其實我人生中唔知彈起咗幾多次，但係我又唔覺得有啲乜嘢，彈咗去邊呢？我都想問。」她曾想點解自己未有機會做到女一，不斷自我檢討，是否還有什麼不夠？演戲方面當然可以有進步空間嘅，機會雖然有時是自己爭取，而事實她不是一個好主動的人。

（即時娛樂）