拍攝短片給天瑜打氣 姜濤：快啲好番 我可以親口唱隻歌畀你聽 (21:38)

日前有網民將「天瑜醫療事故關注組」的天瑜聽姜濤的《蒙著嘴說愛你》片段分享到「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的Facebook專頁引起大迴響。

天瑜是6歲的小妹妹，疑因醫療事故，手術後變植物人臥病牀至今逾年半時間，只能睜開雙眼但沒有反應。最初觀眾透過《東張西望》的報道而關注事件，天瑜爸爸（周先生）在社交平台開「天瑜醫療事故關注組」分享天瑜的情況。早前天瑜爸爸上載了女兒的片段，他第一次讓天瑜聽姜濤的《蒙著嘴說愛你》，他開心見女兒對音樂似有反應，眼晴轉動、頭部微轉，還發出聲音似在哼歌。天瑜爸爸問女兒是否想唱歌？這是天瑜昏迷以來罕見她有這樣明顯的反應。

有網民希望姜濤給天瑜妹妹打氣，今晚姜濤在社交平台給天瑜與天瑜爸爸拍攝片段為他們打氣。姜濤先後在Ig限時動態貼了有關天瑜的報道並留言：「希望她能給我更多反應」、「一定會好的」。他給天瑜與天瑜爸爸拍攝片段，說看到天瑜的片段了，說：「我唔知道係咪我的歌令天瑜有好到，如果係我會好開心。我唔知可以幫到你哋乜嘢但我想拍段片同你哋講一定要加油！無論天瑜或天瑜爸爸都要加油，爸爸都好辛苦，照顧天瑜咁耐，所以天瑜要快啲好番。姜濤哥哥有時間，我一定睇下可唔可以過到嚟探你，你快啲好番咁我就可以親口唱隻歌比你聽，希望你哋加油！」

（即時娛樂）