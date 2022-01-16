疑是林柏希指搲完免費Tea走數女藝員 黃婉恩回應... (22:06)

黃婉恩分享照片的服裝跟林柏希指的女藝員服裝相似。（黃婉恩Instagram圖片/網上圖片/明報製圖）

前新城電台DJ林柏希目前在灣仔一間餐廳負責公關宣傳工作，他近日在私人facebook帳號發文，炮轟某屆「香港小姐十強」的現職無綫女藝員，主動向其餐廳搲着數，要求以Instagram（Ig）出Post宣傳換取免費兩位用下午茶，惟事後沒兌現承諾。

林柏希指該無綫女藝員事後在Ig Story出一張只見背脊、不見餐廳Tea Set照片。他的同事等了個多星期仍未見對方有任何動靜，聯絡對方未有回覆，但當晚見女藝員在Ig上載一張在餐廳拍攝照片，但身旁的Tea Set糢糊化，並標記餐廳名字。當林柏希同事翌日想將該則Ig帖文截圖作Media Clipping（媒體剪報）時，發現對方已刪走帖文。

有發現林柏希所指的女藝員疑是2020年落選港姐黃婉恩，有指她的Ig介紹一欄曾有「Miss HK 2020(Top 10)」，但目前已作出修改刪去，而有一篇6日前的帖文出現相信是餐廳Tea Set照片，服裝跟被指在餐廳影背面相女藝員相似。黃婉恩參選港姐時被指是何君堯侄仔的女友。

《明報》就事件聯絡黃婉恩，她回覆一句：「多謝你找我去了解成件事。」暫時未有再回應。

（即時娛樂）