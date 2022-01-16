《IT狗》楊樂文 邱士縉互兇衝擊兄弟情 Frankie「氣氛小偷」突圍 (23:57)

ViuTV《IT狗》中MIRROR楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）兄弟班合演，Lokman跟Frankie是上司與下屬關係，而Stanley演的IT界精英跟「星之子」Lokman會爆衝突， 偏偏他們沒有三人同場對手戲。

MIRROR出道3年，他們在舞台上的默契沒有人會懷疑，但拍電視劇又是不同的合作感受，特別是Stanley要跟Lokman敵對。Stanley笑說：「我和Lokman摺晒衫袖，大家鬥兇『咩呀﹗咩呀﹗』差點打起上來﹗」兄弟間放膽互兇兼鬥嘴，擦出火花。Lokman的角色經歷事業失敗而變得自卑又自戀，拍攝時他擔心演得過火，經常要跟導演溝通，幸好拍攝時聽到現場工作人的笑聲，他相信自己搞笑成功！

Frankie高顏值被封為MIRROR的「門面擔當」，今次他演個性陰沉的小職員Never表現令觀眾驚喜，經常開口夾着脷，破壞氣氛，但說話發人深省，走暗黑搞笑路線，做「氣氛小偷」（意指說話令現場氣氛變差）。「是但啦，反正我都無say... ..」是Never金句，Frankie說對白節奏是花心思調節才有現在的效果。

欲知專訪詳情，請留意明日（1月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）