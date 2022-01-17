膠戰S2｜阿正復仇成功淘汰Edan Jeffrey自詡演技派 (14:11)

呂爵安在昨晚「你講大話」的遊戲中，被阿正淘汰；而Jeffrey（右下）則成功勝出該遊戲。（ViuTV截圖）

由呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、劉沛蘅、黃正宜（阿正）及徐浩昌（肥腸）主持的ViuTV《膠戰S2》，昨晚（16日）播出第15集《喪屍2.0─屍殺酒家》，顧定軒（Zeno）和張進翹（Manson）擔任嘉賓。

期間「6膠」和2位嘉賓玩名為「你講大話」的遊戲，玩家各有13隻啤牌，並需輪流按A至K順序出牌，如其他玩家相信出牌者沒有說謊，遊戲就會繼續；如玩家對出牌者有所質疑，可翻牌揭發對方，出牌者若沒說謊的話，揭發者就即淘汰，相反如揭發者成功揭穿謊言，出牌者便會被淘汰，贏家則是最後生還者或首位出啤牌的玩家。

在第4集《膠戰S2》，Edan曾做幕後主腦Sound Bear（生啤）內鬼，獲讚「顛峰級」演技，成功騙倒5位主持，當公布Edan內鬼一刻，他露出蠱惑奸笑，傷透阿正的心。當時阿正叫Edan出首歌叫《內奸》。

昨晚一集，當Edan出牌時，他時而緊張又時而故作輕鬆，令阿正對他有質疑，要求翻他的啤牌，結果阿正「復仇」成功淘汰Edan，Edan當堂扁嘴，狀甚搞笑；遊戲最後由肥腸和Jeffrey對戰，結果Jeffrey交足戲呃倒肥腸，在這遊戲勝出，Jeffrey還自詡是演技派。

另外，Zeno和Manson在另一個遊戲入面，2人要向對方講「我愛你」，遊戲規則是一位玩家先說「我愛你」，另一方可回應「我愛你」或「再講一次」，未能忍笑者即輸，Manson和Zeno互講「我愛你」，最後Zeno忍笑失敗輸掉遊戲。

此外，《膠戰S2》主題曲《膠on!》在YouTube播了1星期，截至今午兩時許，點擊率已破83.3萬。

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（即時娛樂）