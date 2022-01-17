家族榮耀｜黃浩然張智霖玩暗鬥 楊茜堯感情與權力作抉擇 (17:00)

近日掀起網上熱話的《家族榮耀》，劇情已進入中段，戲中各人的關係產生變化，既有兄弟之間因利益而拉攏歸邊，亦有男人之間的明爭暗鬥，最搶眼的還有劇中3位妯娌間的猜忌與仇恨，加上各線謎團開始露出線索，逐步揭開復仇大計、綁架真相。廣東話原聲版已於myTV Gold緊貼內地上架，香港劇迷可以隨時點播煲劇。

繼上周甄芯（楊茜堯飾）因向葉彩薇（熊黛林飾）外家追究偷工減料之事而埋下仇怨後，葉父更因公司面臨危機，心臟病發去世，令葉彩薇對甄芯更加恨之入骨，葉更於葬禮時情緒爆發，向甄芯盡情指罵，其後更不斷挑撥家中各人，令甄芯四面受敵。

妯娌的戰場除了在大宅之內，還有馬家的慈善基金會，馬家奶奶原定將主席之位交予大家嫂葉彩薇，但因突然經歷喪父之痛，主席之位遂屬意由三家嫂賈洛儀（李彩華飾）接任。但幫夫心切的賈洛儀卻向甄芯表示，願意讓出主席之位，條件是馬展鴻（張智霖飾）不再干預馬耀堂（羅子溢飾）負責的碼頭重建工程，事事以公司利益為先的甄芯未置可否，但亦將馬展鴻暫時調到新加坡公幹，令賈洛儀滿心歡喜。

豈料這一切只是賈洛儀一廂情願，賠上慈善基金會主席名銜之餘，還換來老公馬耀堂在會議中被馬展鴻搶去功勞的結果，深感被騙的賈洛儀在主席就職晚宴當日，即向甄芯大爆多年怨屈，更以甄芯的惡行秘密作要脅，最後二人不歡而散。其後賈洛儀更因穿上甄芯借出的高跟鞋出席晚宴而導致小產，姊妹關係勢成水火。究竟甄芯是刻意還是無心導致其小產？

至於馬氏兄弟之間的鬥爭，亦隨着馬耀祖（黃浩然飾）的出獄而更為激烈，原本為重建碼頭工程融資事宜大傷腦筋的馬耀堂，在一切準備就緒展開工程之際，馬耀祖出獄即以特別顧問身分，重提發展新鐡路總站上蓋地皮項目，令公司資源更為緊拙，眼見資源被掠奪，馬耀堂與大哥馬耀宗（郭政鴻飾）遂私下協議聯手對抗馬耀祖，兄弟鬥爭一觸即發。

另一方面，與馬耀祖本來情同手足的馬展鴻，則因被發現種種蛛絲馬迹而招來猜忌，更因馬耀祖被提醒了男人與男人之間的明爭暗鬥，原因不外乎女人、金錢、權力與仇恨，遂開始從不同方面調查馬展鴻的一舉一動，就在此時他收到未知來源的相片，發現甄芯與馬展鴻之間的秘密。

（即時娛樂）