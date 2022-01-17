Ian《季前賽》跟MIRROR隊友敵對 Stanley撐師妹女團COLLAR (20:12)

Stanley表示已收到「鏡粉」的投訴，他為經理人花姐講好說話。（鍾偉茵攝）

陳卓賢在新劇跟3位MIRROR隊友玩敵對；Stanley（右圖）力撐師妹女團COLLAR，又說大家有競爭才有進步。（鍾偉茵攝）

姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、張繼聰、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、陳安立、吳啟洋、練美娟及《全民造星IV》20強葛綽瑤（Yoyo）等，今天（17日）於九展出席ViuTV原創劇《季前賽》開鏡記者會，ViuTV董事兼總經理魯庭暉也撐場支持。

在角色介紹時，向來熱愛打籃球的姜濤，表示不會當今次是工作，會視為玩的旅程；剛拍完《i.SWIM》的Edan表示打籃球比游水在行，知道有份拍攝該劇感興奮。Stanley表示中學時曾打校隊，人稱「馬鞍山高比拜仁」。

ERROR成員193和肥仔於劇中與3人同隊，193曾因手部受傷而放下籃球，今次拍劇令他重拾對籃球熱情，他又預告會為角色剃頭。肥仔渴望有感情線，不過最終都是沒有。Ian飾演籃球精英，跟3位MIRROR隊友敵對。

6人之後一同受訪，問193是否真的要剃頭？他表示未知，就算剃頭也希望留少少劉海給他：「你知我是偶像派，潮流的『尖啄』！」Edan笑指對方剪「河童頭」會變掀起潮流「尖啄」。193自覺臉形沒有Lokman（楊樂文）靚，光頭會顯肥。

疫情下籃球場關閉，他們笑指只能靠打籃球game當練習；姜濤會跑步操弗，以及多觀看籃球片偷師；Stanley早前找來教練1對1練習，相當認真；Ian坦言劇中跟3位兄弟演敵對角色，覺得新鮮又好玩。

對於師妹女團COLLAR首支團歌《Call My Name﹗》MV的網上點擊率，兩天已超越MIRROR？Stanley覺得是開心事，大家想見到整個娛樂事業蓬勃，有競爭才有進步，百花齊放。

提到不少「鏡粉」（粉絲暱稱）投訴ViuTV將資源花在力谷COLLAR，對MIRROR不公平，希望ViuTV認真經營MIRROR的Instagram，以及幫MIRROR做應做的宣傳？Stanley坦言在社交平台上，他們的確可以再做好些，大家的聲音已收到，如姜濤新歌亦有新排版宣傳。

對於矛頭直指經理人花姐（黃慧君）管理不善？Stanley為對方講好說話：「花姐實在百足都冇咁多爪！」Edan也幫口說大家的意見花姐已聽到，會愈來愈進步。

談到MIRROR演唱會藍光碟首輪預購推出？肥仔和193聞言笑說：「可否送幾隻給我們去炒？」即遭Edan打頭說：「不行！我們要杜絕炒風！（影碟價錢已被炒到貴至少一倍？）我們不支持也不鼓勵，隻碟是想給無機會入場看我們演唱會的人欣賞，希望大家不要炒，如果需求熱烈，相信有機會加印。」肥仔繼續搲碟，Edan要對方承諾不炒賣才送。

本月21日是Edan的25歲生日，一班「爵屎」（粉絲暱稱）花6位數字，為偶像在某商場空中花園舉辦應援展，Edan多謝爵屎們有心，希望展覽讓大家開心和一起慶祝，若有時間他都會親身去打卡。

（即時娛樂）