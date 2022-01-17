張繼聰首拍ViuTV劇不怕得罪無綫 Yoyo做唔到COLLAR成員冇失望 (21:35)

張繼聰與《全民造星IV》20強葛綽瑤（Yoyo）有份參與ViuTV原創劇《季前賽》演出，兩人今天（17日）齊齊出席開鏡記者會。劇中演籃球教練的張繼聰，自爆有10年「球齡」，更試過打波打到咬脷、裂肋骨。在《季前賽》首次與MIRROR成員合作，張繼聰表示感到很榮幸，之前大家一起圍讀劇本，已覺得他們很聰明和勤力，「這也是我首次拍ViuTV劇，所以MIRROR是我前輩」。至於在劇中可需要騷肌？他大賣關子，只說會是電視史上最勁尺度。是否露股？他笑言：「內臟呀，哈哈！」

張繼聰不擔心跟ViuTV合作，會影響與無綫的關係。他稱跟所有人關係都很好，歌手可以去不同平台宣傳，演員遇到好劇和角色也可合作；他指今次接拍，主要是因為他與該劇導演曾在電影合作過。張繼聰指TVB首席創意官王祖藍去年有聯絡過他，但他當時正在拍電影，但他也有亮相無綫綜藝節目。

Yoyo坦言首次拍劇的心情既緊張又期待，飾演球隊軍醫的她跟劇中男演員沒有身體接觸。對於未能入選成為女團COLLAR成員，Yoyo直言未有感到失望，入不到女團都可以有不同發展，她亦不會放棄唱歌跳舞。指她厲害，比COLLAR成員更早拍劇？Yoyo謙稱：「因為她們忙跳唱而已。（有傳公司會組新女團DOLLAR？）公司暫時未有安排，可能大家講多一點就會有。亦要多謝粉絲支持，我會繼續努力。」

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（即時娛樂）