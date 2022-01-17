85歲謝賢獲獎 最想多謝馮寶寶：希望將來再有合作機會 (22:05)

謝賢稱今次獲「最佳男演員」最想多謝拍檔馮寶寶，又表示會請林家棟等人去六星級酒店飲咖啡。（大會提供/資料圖片/明報製圖）

香港電影評論學會今天（17日）公布第二十八屆「香港電影評論學會大獎」5個獎項得獎名單及10部推薦電影，其中電影《殺出個黃昏》獲得「最佳男演員」謝賢、「最佳編劇」何靜怡與林家棟，以及成為推薦電影；另一部電影《智齒》則奪得「最佳電影」與「最佳女演員」劉雅瑟。

85歲謝賢（四哥）獲得「最佳男演員」，開心分享感受，他說：「多謝香港電影評論學會，仲要多謝《殺出個黃昏》前前後後嘅所有人，子彬導演、編劇靜怡，同埋嗰個咁傻嘅監製家棟，我一定請番佢哋去六星級酒店飲咖啡。最想多謝我拍檔馮寶寶，一拍佢就有火花，希望將來再有合作機會，祝大家身體健康。」

「最佳女演員」劉雅瑟表示會繼續努力：「感謝香港電影評論學會，恭喜電影《智齒》獲得最佳電影，也謝謝『我的王桃』，謝謝鄭保瑞導演。極大的鼓勵，我會繼續努力！」

獲得「最佳編劇」的林家棟則表示：「我要多謝四哥同寶寶姐，佢哋肯畀呢個機會我同靜怡，如果冇佢哋相信亦冇呢個效果，亦要多謝導演同所有台前幕後所有同事嘅付出，希望呢個班底會有再一次嘅合作。」

相關新聞：電影評論學會大獎｜85歲謝賢膺最佳男演員 劉雅瑟憑《智齒》封后

（即時娛樂）