ANSONBEAN為事業暫停學業 望將來親自執導MV (23:56)

ANSONBEAN（陳毅燊）2020年參加ViuTV《全民造星III》奪得季軍，翌年加盟由寰亞傳媒集團、天下一集團合組的Cool Style，成為古天樂及Angelababy（楊穎）新公司旗下第一位藝人。出道短短一年，他向歌影視三棲發展，加上拍廣告，又要上堂學琴、學戲、學功夫及練舞，可謂忙得不可開交，故他決定暫停修讀大學工商管理系課程，也獲得家人支持。

雖然ANSONBEAN認為讀書比工作壓力大，但也覺得兩者各有苦與樂，好像他初入行臨表演前要背熟歌詞、記舞步很大壓力，最驚跟人說話，寧願不出聲；現在要克服心理障礙逐步學習主動，人際關係正改善中。不過，他很開心結識到志同道合的圈中朋友，「做朋友彼此要夾，有時工作上合作多，慢慢熟絡也可變朋友。我和曾比特屬不同公司，卻在不同場合經常巧遇，雖然大家同年出道更一齊爭樂壇頒獎禮新人獎，但都是友善的競爭，希望有機會可以交流合作」。

對創作甚有興趣的ANSONBEAN，經常自編、自導、自演及剪接，一手包辦製作短片或Vlog，已拍了20多條作品，卻不敢公開。他解釋：「其中一條長約5分鐘的短片，我和弟弟拍攝時要赤裸上身對打，又用腳踢他落泳池，他還一人分飾兩角，可惜故仔太多漏動，所以不想公開。」他之前翻唱歌曲《INDUSTRY BABY》借大熱韓劇《魷魚遊戲》內容拍成MV，外間反應不錯，但他自覺未夠技巧和功力，不介意向別人請教學習和汲取更多經驗，希望有一日能為自己的MV親自執導。

欲知專訪詳情，請留意明日（1月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）