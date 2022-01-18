MIRROR Ig管理員爆公關災難惹鏡粉不滿 花姐代為道歉 (13:01)

不少網民指MIRROR的Ig管理員態度差，又認為其實大可以已讀不回。（Ig截圖）

不少「鏡粉」（MIRROR粉絲暱稱）投訴ViuTV將資源花在女團COLLAR身上，對MIRROR不公平，希望ViuTV認真經營MIRROR的社交平台Instagram，以及幫MIRROR做應做的宣傳，矛頭直指經理人花姐（黃慧君）管理不善，之後花姐亦回應粉絲投訴，MIRROR的Ig管理員亦正視問題，在Ig限時動態及發文都表現積極。

正當以為事件告一段落之際，豈料又爆出「公關災難」。MIRROR昨天（17日）出席劇集《季前賽》記者會，期間MIRROR的Ig管理員曾在限時動態發文，其中一則叫粉絲「睇FB LIVE啦」，另一則是「#季前賽訪問 大家自己留意報導」。

之後有個名為viu_pls_do_ur_job 的Ig帳號，公開鏡粉跟MIRROR的Ig管理員對話截圖，對「#季前賽訪問 大家自己留意報導」這句回應，並寫道：「好掛住舊年嗰位summer intern」﹑甚至爆粗「有需要咁X嗎？」疑對該管理員感不滿，而該MIRROR的Ig管理員亦回覆對方：「Ummm..我唔知你講嗰個字點解」﹑「我都唔知你掛住嗰個係邊個」。

雙方你一言我一語回應，該鏡粉表示MIRROR每位成員都很努力，不希望Ig管理員「做臭」MIRROR個名，惹來Ig管理員爆Seed：「記者會的作用是對外界發佈資訊，如果你只想在這個page睇到有資訊，那我可以和公司反映一下，MIRROR不用出席活動，只要在Ig上發佈，那應該合你心意」、「你又想知道活動資訊，又想見mirror，報導後又想我們把原原本本的報導再報導一次？這就是最合你心意？」

對話公開後，不少鏡粉直斥該管理員態度惡劣，又認為其實可以已讀不回，對於MIRROR的Ig管理員爆「公關災難」，惹來網民及鏡粉不滿，花姐昨晚在Ig限時動態代為道歉：「小編其實係好想做得更好，以後會注意多啲表達方式。雖然係咁，佢嘅回覆都係唔恰當，小編嘅錯，都係我嘅責任，我代佢同大家道歉。我哋會再做好啲歌同IG，令大家更了解MIRROR。」

（即時娛樂）